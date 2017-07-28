Дмитрий Сычев, один из самых ярких форвардов 2000-х, возвращается в большой спорт. Об этом 33-летний спортсмен рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Локомотив», за который ранее выступал Сычев, сделал игроку предложение прийти в свою дочернюю команду «Казанка», предложение было им принято.

Сычев рассказал в интервью и о планах после того, как он завершит карьеру футболиста.

«Тренером точно не стану. Неблагодарная профессия, в которой всё зависит не только от твоих профессиональных качеств, но и от множества разных факторов. Зачастую не имеющих прямого отношения к игре. Больше привлекает другое направление — менеджер, спортивный директор. Пример для подражания — Алексей Смертин. Знает английский и французский, в одном из комитетов УЕФА представляет интересы российского футбола. Смотрю на Лешку и понимаю — есть к чему стремиться», — сообщил Сычев.