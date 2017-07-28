На территории Омской области задержан один из руководителей регионального УМВД. Полковник во время своего отпуска выловил из Иртыша 150 особей стерляди. Предполагаемого браконьера установили сотрудники ФСБ.

Речь идет о незаконном вылове рыбы в особо крупном размере. Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка. По информации РИА «Омск-информ», подозреваемый — заместитель начальника Следственного управления УМВД по Омской области, полковник юстиции Владимир Ярков.

Эту должность Ярков занял в 2011 году, в зоне его отвественности находятся территориальные следственные подразделения. Награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней и «За доблесть в службе».