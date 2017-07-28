Улица Сретенка будет закрыта для движения наземного транспорта в эти выходные из-за укладки асфальта. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

«Ограничения будут действовать с 00:00 29 июля до 05:00 31 июля», — говорится в сообщении.

Новый асфальт будут укладывать единым ковром, без стыков. При использовании этого метода укладки, по данным мэрии, покрытие будет служить дольше.

Движение в 16 переулках, прилегающих к Сретенке, также ограничат для частичного обновления асфальта. Передвигаться по ним разрешено будет только автомобилям спецслужб и местным жителям, сообщает телеканал «360».

В работах по замене асфальта будут задействованы 120 человек и 90 единиц спецтехники. Запланирована укладка 10,3 тыс. кв. м дорожного полотна.

Напомним, Тверскую улицу перекроют для автомобильного движения с 00:00 5 августа до 5:00 7 августа от Пушкинской до Триумфальной площади, на площади Тверская Застава и на 1-й Тверской-Ямской улице. Там также будет проводиться укладка асфальта ковровым способом.