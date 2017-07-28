Задержаны 13 участников ОПГ, обналичивших 1 млрд рублей в Санкт-Петербурге.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны 13 участников преступной группы, в которую входили «черные» бухгалтеры, инкассаторы и курьеры. Подозреваемые занимались обналичиванием денежных средств», — цитирует сообщение «Интерфакс».

При этом злоумышленники создали ряд подставных фирм, на реквизиты одной из них сняв офис.