В поселке Оленино под Тверью ограбили храм. Неизвестный проник в церковь минувшей ночью. Он взломал замок и похитил из храма пожертвования прихожан. О том, какова сумма похищенного, не сообщается.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, смогли оперативно определить направление, в котором скрылся преступник. Позже в частном секторе был задержан 30-летний житель поселка Оленино. Выяснилось, что он ранее уже привлекался к ответственности за кражи, передают «Тверские ведомости».

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.