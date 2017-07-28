Специалисты органов внутренних дел, МЧС и других ведомств ищут пропавшего в Вологодской области во время семейного отдыха 10-летнего мальчика.

По данным регионального СУ СК РФ, 27 июля в районе поселка Надеево Вологодского района ребенок отдыхал с семьей. Точно неизвестно, в какой момент он ушел от места стоянки и пропал, сообщает ИА FlashNord.

Сейчас по факту исчезновения мальчика следственные органы проводят проверку на установление обстоятельств и причин, побудивших ребенка уйти, а также выясняют его местонахождение.