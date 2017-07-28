Ростуризм проверяет, были ли граждане России среди пострадавших в ЧП с пассажирским поездом в Барселоне. Об этом заявила советник Федерального агентства по туризму Светлана Сергеева.

Инцидент произошел в пятницу, 28 июля, около 08:00 по местному времени на железнодорожной станции «Французский вокзал». Пригородный поезд в Барселоне не смог вовремя остановиться и врезался в платформу. Пострадали по меньшей мере 48 человек. По словам Сергеевой, Ростуризм следит за ситуацией, находясь в тесном контакте с ситуационно-кризисным центром МИД РФ, сообщает «РИА Новости».