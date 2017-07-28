Дочернее предприятие «Ростеха» ООО «Национальный центр информатизации» (НЦИ) не смогло зарегистрировать свою операционную систему «ОСь» в реестре российского софта. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Эксперты объяснили, что причиной этого стало то, что компания не предоставила вовремя необходимые документы.

НЦИ должна была представить в совет Минкомсвязи лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по защите конфиденциальной информации документы, подтверждающие исключительные права разработчиков на «ОСь», в течение 30 дней.

Однако «Ростех» предоставил только универсальную общественную лицензию (GPL), которая позволяет вносить изменения в код, но не является достаточной для того, чтобы продукт могли использовать госструктуры.

Ранее представители НЦИ сообщили «Известиям», что «ОСь» предназначена в первую очередь для использования федеральными и региональными органами власти, местным самоуправлением, госкорпорациями и компаниями с государственным участием.

«ОСь» сделана на базе операционной системы Linux, которая целиком принадлежат американской компании RedHat.

Чтобы получить исключительные права, компании придется сильно модифицировать конечный продукт, чтобы он содержал компоненты, которых нет в исходной операционной системе.