Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу матери годовалого мальчика Германа, униженного медсестрой в больнице Макаровска. Оно состоится 3 августа. На заседании будет рассмотрен вопрос о лишении прав матери мальчика.

Уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Макаровска было возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей». Ранее она была поставлена на профилактический учет, а дети переданы в детское отделение районной больницы.

Как напоминает ИА SakhalinMedia, 22 июня стало известно о том, что медсестра больницы унижала и оскорбляла малыша, при этом снимая его на камеру. Об этом рассказала санитарка, которая приходится родственницей малышу.

Делом занялся Следственный комитет. Медсестра, издевавшаяся над ребенком, была уволена.