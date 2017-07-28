Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет» в Москве
Режисер Люк Бессон представил новую картину российской аудитории
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Люк Бессон и российская топ-модель и актриса Саша Лусс, сыгравшая в картине небольшую роль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Презентация прошла в одном из лучших залов столицы — «Барвиха Luxury Village». На фото: актер Вячеслав Манучаров пред премьерой фильма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
«Валериан и город тысячи планет» — самый масштабный и дорогой проект в истории французского кино. На фото: актриса Анна Котова-Дерябина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В основу сюжета киноленты легла серия комиксов французского писателя Пьера Кристена и иллюстратора Жан-Клода Мезье. На фото: актриса Светлана Камынина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Актрисы Марьяна Спивак (слева) и Екатерина Кузнецова перед премьерой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Люк Бессон пред показом сообщил, что планирует начать съемки своего следующего проекта в России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Российская топ-модель, актриса Саша Лусс (слева) и французский режиссер Люк Бессон (второй слева) на премьере фильма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В широкий прокат фильм выйдет 10 августа. На фото: Саша Лусс и Люк Бессон
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