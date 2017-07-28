Премьер-министра Пакистана Наваз Шариф отстранен от должности решением Верховного суда страны. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Согласно оглашенному вердикту, решение было принято на итогам расследования коррупционного дела — премьер был «нечестен перед парламентом» на допросе о «панамском досье».

В мае 2016 года проводилось расследование в связи с публикацией документов, из которых следовало, дети Шарифа тайно владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских Островах. После разбирательств премьера не отстранили от должности из-за недостаточного количества доказательств причастности к коррупционным схемам.

Для подтверждения доказательств вины Шарифа была создана следственная группа, результаты работы которой будут направлены в антикоррупционный суд в ближайшее время и послужат основанием для открытия производств в отношении детей бывшего премьера.