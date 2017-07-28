Сын Михаила Смирнова, бывшего президента МТС и МГТС, Андрей Михайлович Смирнов — предполагаемый виновник ДТП на Волоколамском шоссе — объявлен в федеральный розыск постановлением следователя Следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве. Об этом сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД РФ по столице Юрий Титов.

Следственное управление УВД по СЗАО возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, крупная авария авария, в результате которой пострадали четыре человека, произошла на Волоколамском шоссе утром в минувший вторник. Водитель автомобиля Mercedes S500 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машинами Fiat и Skoda. Fiat отбросило в автобус Merсedes.

В результате ДТП пострадали четыре человека, которые были госпитализированы. Mercedes S500 загорелся и полностью выгорел. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия до приезда следственно-оперативной группы.

Андрей Смирнов 1984 года рождения объявлен в федеральный розыск.