Уставшая альпинистка в Швеции вызвала спасательный вертолет
Альпинистка в Швеции, устав, вызвала спасательный вертолет, чтобы не спускаться самой с горы.
Информацию об этом распространили местные СМИ.
Когда вертолет со спасателями прибыл по вызову, выяснилось, что альпинистка просто устала идти и хотела, чтобы ее отвезли вниз. Спасатели предложили женщине и ее супругу спуститься вниз самостоятельно или заплатить за полет, сообщает «РИА Новости».
Супруги предпочли отдать $3,6 тыс.
Отмечается, что усталость не является причиной, по которой можно вызвать спасателей.