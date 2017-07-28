Альпинистка в Швеции, устав, вызвала спасательный вертолет, чтобы не спускаться самой с горы.

Информацию об этом распространили местные СМИ.

Когда вертолет со спасателями прибыл по вызову, выяснилось, что альпинистка просто устала идти и хотела, чтобы ее отвезли вниз. Спасатели предложили женщине и ее супругу спуститься вниз самостоятельно или заплатить за полет, сообщает «РИА Новости».

Супруги предпочли отдать $3,6 тыс.

Отмечается, что усталость не является причиной, по которой можно вызвать спасателей.