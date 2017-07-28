В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уверены, что массовые проверки на некоторых станциях метрополитена Санкт-Петербурга не помешают организованным группам туристов. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

В АТОР отметили, что в Северной столице туристы путешествуют по городу в основном на автобусе, редко пользуясь подземкой. Как добавил директор департамента въездного туризма туроператора «КМП групп» Александр Макляровский, станции, на которых введен досмотр, редко используются иностранцами.

Вице-президент АТОР Александр Курносов подчеркнул, что ранее меры усиления безопасности были введены и в московском метро, однако позже оставили выборочный досмотр. Курносов заметил, что, как правило, туристы с пониманием относятся к подобным антитеррористическим мерам.

Ранее стало известно, что с 23 июля на станциях «Звенигородская», «Спасская», «Электросила» и «Крестовский остров» будут проводить массовый досмотр пассажиров на наличие металлических предметов на основании постановления правительства РФ о безопасности на транспорте. Однако выполнение данной меры привело к очередям на станциях.