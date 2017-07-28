Южное управление на транспорте СКР опубликовало сообщение, что в Краснодарском крае произошла жесткая посадка самолета в реку. В результате инцидента пострадали два человека.

Самолет АН-2 выполнял сельскохозяйственные работы в районе хутора Телегин. По неизвестной причине воздушному судну пришлось сесть на реку Ангелинский Ерик, сообщает RostovGazeta.

Сообщает, что самолетом управляли два пилота. Оба выжили, но получили ранения. По факту происшествия ведется проверка, устанавливаются обстоятельства. На месте посадки работают специалисты.