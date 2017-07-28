Углегорские рыбаки поймали необычную для Сахалина рыбу. Длина ее — 40 см. У рыбы огромная голова и четыре зуба.

По мнению специалистов, речь идет об одной из северных разновидностей рыбы-собаки, представителе семейства иглобрюхих или скалозубовых. Второе название — «скалозуб» — рыба получила благодаря челюстным пластинам, сросшимся между собой в виде четырех зубов.

По словам кандидата биологических наук Анатолия Великанова, которые приводит ИА SakhalinMedia, скорее всего, такая рыба попала в сахалинские воды благодаря теплому Цусимскому течению. Оно проходит с юга на север Японского моря вдоль западного побережья Японии и Сахалина.

В Японии эта рыба известна под названием «фугу». Она считается ядовитой.