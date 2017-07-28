Бригады дружинников выйдут на рейд в Красноярске. Им поручено выслеживать пьяных водителей у кафе и ночных клубов, а потом сообщать полиции. Экипажи патрульной службы затем проследят за автомобилем и проверят состояние того, кто им управляет.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, рейд «Нетрезвый водитель» пройдет в Красноярске в эти выходные. Улицы города будут перекрываться для тотальной проверки автомобилистов на трезвость.

Напомним, штраф за нетрезвое вождение составляет 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на два года. За повторное нарушение может грозить уголовная ответственность.