Около 200 пилотов уволились из российских авиакомпаний с 2015 года, из них половину переманили иностранные компании.

Об этом рассказали «Известиям» в Росавиации.

По мнению ведомства, в гражданской авиации ощущается нехватка пилотов, из-за того что перевозки начали развиваться, а компании — приобретать новые воздушные суда.

С другой стороны, сами пилоты жалуются на резкое падение зарплаты из-за разницы валютных курсов, чем объясняется массовый переход летчиков в азиатские авиакомпании.