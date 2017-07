Журналистка, которая присутствовала на заседании конгресса США, посвященном реформе системы здравоохранения, уронила ноутбук на голову сенатора от Республиканской партии Тима Скотта. Об этом в пятницу сообщило американское издание The Hill.

Портативный компьютер упал из ложи прессы. Тим Скотт и сидевший рядом с ним сенатор Бен Сасс не пострадали.

On the Senate floor, @SenatorTimScott gets hit by a reporters notebook that feel from the gallery above: pic.twitter.com/qmpyX4ZEdA