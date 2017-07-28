В России увеличилось число водителей, которые пользуются европротоколом для оформления ДТП без пострадавших. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

За первые шесть месяцев 2017 года число аварий без пострадавших, оформленных таким образом, выросло на 15% по сравнению с предыдущими показателями.

«Так, в 2014 года только 1% от всех аварий без пострадавших был оформлен по европротоколу. В 2015 года эта цифра увеличилась до 4%, а по итогам 2016 года — до 12%. В 2017 увеличение достигло 15% от общего количества ДТП», — говорится в сообщении ЦОДДа.

При этом отмечается, что такое оформление ДТП поможет избежать крупных заторов на дорогах.

«Мелкая авария на крупной магистрали сразу же создает затор, который по мере ожидания сотрудников ГИБДД, перерастает в длинную пробку. В большинстве случаев аварии — мелкие, соответственно, владельцы транспортных средств должны использовать европротокол. Это сократит время для самих участников ДТП и обеспечит пропускную способность улиц», — отметил руководитель ЦОДДа Вадим Юрьев.

В ГИБДД также поддерживают использование европротокола, отмечая, что это позволит сократить период ожидания сотрудников госавтоинспекции и предотвратить многокилометровые заторы.

«Оформление документов в порядке европротокола значительно поможет участникам дорожного движения сэкономить их время, а также предотвратить возникновение новых ДТП», — отметил руководитель Управления ГИБДД по столице генерал-майор Виктор Коваленко.