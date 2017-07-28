Двое 19-летних жителей Норильска, бывших соперниками в онлайн-игре, устроили драку в реальной жизни. В полицию обратился один из пострадавших. По его словам, побои ему нанес малознакомый человек.

Позже выяснилось, что пострадавший поругался со своим партнером по онлайн-игре, они сказали друг другу обидные слова, а затем договорились встретиться для выяснения отношений офлайн.

После встречи у одного из игроков диагностировали двойной перелом нижней челюсти, передает ИА KrasnoyarskMedia.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Дело направлено в суд. Максимальное наказание по этой статье — до 3 лет лишения свободы.