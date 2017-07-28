21–28 июля в объективе «Известий»
Подготовка к празднованию Дня ВМФ, визит Владимира Путина в Финляндию, Кубок Стэнли в Москве и другие события недели в объективе «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Подготовка к празднованию Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в городе Савонлинна в Финляндии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Репетиция международного этапа конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр — АрМИ-2017
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Гусмир Пердомо из Венесуэлы (слева) и россиянин Егор Мехонцев (справа) во время поединка в рамках празднования Дня российского бокса на Красной площади
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Посетительница фестиваля «Московское лето. Цветочный джем» в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Памятник Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище в день памяти поэта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Ралли классических автомобилей «ГУМ-Авторалли Gorkyclassic – 2017» в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Строительство стадиона «Ростов Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Игрок клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (слева) и тренер команды Сергей Гончар (справа) на презентации Кубка Стэнли в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Презентация электробуса производства китайской компании Yutong в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Посетительница в «Крокус Сити Океанариуме» в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Федор Чалов (ЦСКА) и Дмитрий Тарасов («Локомотив») в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и «Локомотив» (Москва)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Французский режиссер Люк Бессон во время премьеры фильма «Валериан и город тысячи планет» в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Экспозиция «Художественное поведение как радикальная стратегия. Памяти Д.А. Пригова» в Государственном центре современного искусства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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