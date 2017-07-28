21–28 июля в объективе «Известий»

Подготовка к празднованию Дня ВМФ, визит Владимира Путина в Финляндию, Кубок Стэнли в Москве и другие события недели в объективе «Известий»

28 июля 2017, 14:08 Александра Аникеева