Авария, в которой пострадали как минимум 48 человек произошла на вокзале испанского города Барселона.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на правительство автономного сообщества Каталонии.

«Согласно первым данным медицинских служб, 48 человек пострадали, в том числе машинист. 18 из них требуется оказание медицинской помощи в больнице (пятеро получили серьезные травмы)», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом данных о погибших нет. По информации источников, поезд врезался в отбойник в конце железнодорожного пути.