Родители Чарли Гарда утверждают, что врачи госпиталя, где находится их сын, отказали в выполнении последнего желания в отношении их умирающего сына. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее судья Высокого суда Лондона постановил, что ребенок должен быть переведен в хоспис, где будет отключен от аппарата искусственной вентиляции. Родители попросили поддерживать жизнь Чарли в хосписе в течение нескольких дней, чтобы проститься с ним. Однако сегодня стало известно, что им не удалось найти врача, который присматривал бы за малышом, в связи с чем мальчик окончит свои дни в хосписе.

«Больница Great Ormond Street отказала нам в нашем последнем желании», — цитирует агентство BBC Конни Йейтс, маму Чарли.

Конни добавила, что такое решение оставляет родителям «слишком мало времени», чтобы провести вместе с малышом.

«Многие люди даже не смогли бы пройти через то, что прошли мы, мы не имели контроля ни над жизнью нашего ребенка, ни над смертью. Всё, чего мы хотим, — мирная жизнь с нашим ребенком, без больниц, без адвокатов, без судов, без СМИ, просто немного времени с Чарли вдали от всего, чтобы попрощаться с ним так, как это сделала бы любящая семья», — сказала Конни.

Представители больницы, которая является ведущим педиатрическим центром Великобритании, выразили свои «глубочайшие сожаления» в связи со сложившейся ситуацией.