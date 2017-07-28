Госслужащим Биробиджана сократили дополнительно оплачиваемый отпуск. Решение приняли депутаты городской думы. Если ранее за ненормированный рабочий день давали до девяти оплачиваемых дней, то теперь только три.

По словам главы гордумы Павла Ворожбита, решение связано с принятием поправок в федеральный закон «О муниципальной службе», в котором говорится о том, что всем без исключения муниципальным служащим положен лишь минимальный дополнительный отпуск в три дня.

Кроме того, как сообщает ИА EAOMedia, сокращена и максимальная «добавка» к отпуску за выслугу лет. Раньше она составляла 15 оплачиваемых дней (по дню за каждый год), а теперь — лишь 10 дней, независимо от срока службы.