Министерство иностранных дел Украины резко раскритиковало слова итальянского посла в Москве Чаразе Рагальини о правомерности референдума за присоединение Крыма к России. Об этом сообщило украинское издание «Новое время».

В одном из своих интервью Рагальини отметил, что «Крым не первая страна, проголосовавшая за свою независимость» и раскритиковал помощь Киеву со стороны Евросоюза.

«Рагальини сказал, что «Крым — страна, проголосовавшая за независимость», забывая о том, что Крым — не суверенное государство, а часть территории Украины», — заявил украинский посл в Италии Евгений Перелыгин.

Он подчеркнул, что официальный Рим не разделяет такую позицию итальянского посла.

«Для нас непонятно, как посол может открыто говорить о позиции за пределами своей компетенции. Мы напоминаем, что Италия не высказывалась против глубокой сотрудничества и интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры», — отметил Рагальини.

При этом украинский посол добавил, что подобные слова Рагальини могут навредить отношениям Италии и Украины.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение республики к России. Тем не менее Украина до сих пор считает Крым своей территорией.