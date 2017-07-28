Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила баллистическую ракету, нацеленную на Мекку (священный город для мусульманских паломников). Об этом сообщило агентство France Press.

По последним данным, ракета была выпущена с территории Йемена. Ее сбили в 69 км к югу от Мекки.

Коалиция возложила ответственность за атаку на повстанцев-хуситов.

«Это отчаянная попытка хуситов помешать проведению хаджа (посещение мусульманских святынь в Мекке)», — приводит агентство слова источника в арабской коалиции. В этом году паломничество начинается 30 августа.

В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственной армией и мятежниками — хуситами из шиитского движения «Ансар Алла». Обострился конфликт после вторжением в страну в 2015 году коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

По данным ООН с 2015 года в Йемене погибли не менее 10 тыс. человек, в том числе 2 тыс. детей.