Жительница Хабаровска пожаловалась в Роспотребнадзор на дурно пахнущую обувь, которую продают в одном из торговых центров города. Отмечалось, что обувь издает резкий химический «аромат».

В результате лабораторных исследований образцов обуви, проведенных экспертами ведомства, выяснилось, что интенсивность запаха действительно превышает норму, установленную Техрегламентом «О безопасности продукции легкой промышленности».

Кроме того, на маркировке не было информации об изготовителе обуви, составе сырья и виде материала. Таким образом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, предприниматель, который продавал такую обувь, нарушил право потребителя на безопасность товара.

Решение о том, что дальше делать с обувью, будет принято по итогам дальнейших исследований через суд. Если выяснится, что продукция опасна для потребителя, она будет уничтожена. Сейчас партия обуви арестована.