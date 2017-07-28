Первый в России доктор политических наук и профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) скончался в среду, 26 июля.

Об этом заявил доцент университета Андрей Зверев на своей страничке в сети.

«Он был учителем молодого поколения российских политологов, раскрывая премудрости использования сложного инструментария методологии исследования современной политической науки», — цитирует его «Газета.ру».

Кроме того, он отметил заслуги Матвеева в создании факультетов истории, политологии и права РГГУ и плодотворную научную деятельность.