Директор турфирмы, обманувший 130 клиентов, приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы решением Сургутского городского суда. Об этом сообщает прокуратура Югры.

Согласно материалам ведомства, руководитель компании «Сургуткурорт» с января по август 2014 года получал денежные средства от клиентов за оплату путевок, однако турфирмам деньги не перечислял.

В результате противоправных действий, гражданам был нанесен ущерб на сумму более 12 млн рублей. В отношении главы компании было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказание виновный будет отбывать в колонии-поселении. Отмечается, что суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с директора турфирмы материального ущерба.