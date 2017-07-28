Дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова приговорена к 5 годам лишения свободы. Женщину признали виновной в хищениях и вымогательстве денежных средств. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.

Уголовное дело против Каримовой было возбуждено в 2013 году по фактам уклонения от уплаты налогов, участия в преступной группе и вымогательстве денежных средств.

«По данным эпизодам Каримовой предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ее вина в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших и материалами проверок деятельности подконтрольных ОПГ компаний», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается что Гульнара Каримова вместе с подельниками организовала не менее 16 офшорных компаний, через которые осуществляла финансовые махинации.

«Приговором Ташкентского областного суда Каримова признана виновной в совершении инкриминированных преступлений, и ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы», — отметили в Генпрокуратуре.