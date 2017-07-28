Хабаровский суд вынес решение по делу предпринимателя, который обвинялся в незаконном провозе лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Он получил 4,6 года лишения свободы условно и испытательным сроком.

Всего, как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Дальневосточное СУ на транспорте СКР, гендиректор ООО «Трансэкспорт ДВ» перевез через границу пиловочник ясеня маньчжурского, признанный стратегически важным ресурсом, на сумму более 22 млн рублей. На таможне были представлены недостоверные сведения о товаре и недействительные разрешения на его провоз.

Пока не сообщается, будет ли сторона обвинения обжаловать этот приговор.