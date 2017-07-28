На Украине 109 населенных пунктов остаются без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Срабатывание системы защиты линий электропередачи произошло в результате дождей, сопровождавшихся сильным порывами ветра. Уточняется, что в Киевской области обесточен 51 населенный пункт, Днепропетровской — 22, Черкасской — 20, Кировоградской — девять, в Сумской — семь населенных пунктов.

Отмечается, что в аварийно-восстановительных работах задействовано 38 бригад.