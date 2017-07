Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи принес извинения за то, что оскорбил своих коллег в разговоре с журналистом The New Yorker.

«Иногда я использую колоритные фразы в своей речи <…> Я совершил ошибку, доверившись репортеру. Этого больше не повторится», — написал Скарамуччи на своей странице в Twitter.

I sometimes use colorful language. I will refrain in this arena but not give up the passionate fight for @realDonaldTrump's agenda. #MAGA