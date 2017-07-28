Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи принес извинения за то, что оскорбил своих коллег в разговоре с журналистом The New Yorker.

«Иногда я использую колоритные фразы в своей речи <…> Я совершил ошибку, доверившись репортеру. Этого больше не повторится», — написал Скарамуччи на своей странице в Twitter.

I sometimes use colorful language. I will refrain in this arena but not give up the passionate fight for @realDonaldTrump's agenda. #MAGA — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 27 июля 2017 г.

I made a mistake in trusting in a reporter. It won't happen again. — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 28 июля 2017 г.

Ранее Скарамуччи позвонил журналисту Райану Лицце, чтобы выяснить, кто из Белого дома слил информацию в СМИ, но, не добившись результатов, не удержался и начал кричать на журналиста и оскорблять своих коллег. Так, он назвал главу аппарата американской администрации Ринса Прибуса «чертовым параноидным шизофреником», а помощника президента США Стивена Бэннона обвинил в использовании работы в Белом доме для создания «личного бренда».