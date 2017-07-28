Онкобольной Дарье Стариковой из Апатитов, пожаловавшейся президенту Владимиру Путину в ходе «прямой линии» на недоступность медуслуг, провели второй курс химиотерапии.

Об этом заявили в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена.

«Состояние пациентки стабильное, лечение проходит в рамках плана, разработанного междисциплинарным консилиумом ведущих специалистов страны», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее 24-летняя Старикова жаловалась на то, что в Апатитах ей долго не могли поставить правильный диагноз и лечили от остеохондроза, хотя у нее был рак четвертой стадии.