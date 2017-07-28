На реализацию проектов Национальной технологической инициативы в 2018 году выделят 13,2 млрд рублей. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства РФ.

Предложение было одобрено на заседании президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию и подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

18 июля вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил о предложении кабмина сократить финансирование НТИ до 7,5 млрд руб, а оставшиеся в бюджете 5 млрд перенести на 2018 год, таким образом создав «базу финансирования в 13 млрд рублей».

Средства планируют потратить на реализацию «дорожной карты» НТИ, а также на развитие центров НТИ на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций, создание и развитие Университета НТИ и инфраструктурных центров, детских технопарков, проведение технологических конкурсов. В качестве пилотной территории рассматривается Новгородская область.