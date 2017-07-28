Крупное ДТП произошло на трассе Хабаровск–Владивосток около поселка Новостройки. Там столкнулись два большегруза.

Грузовики блокировали движение на этом участке. Кабина одной из фур отлетела в сторону. Водитель находился внутри. Он остался жив и сейчас с многочисленными травмами госпитализирован. Другого водителя тоже госпитализировали. Характер его травм пока неизвестен.

Трасса была временно перекрыта, но сейчас движение возобновилось. Однако из-за аварии выстроилась длинная пробка в обе стороны, передает ИА PrimaMedia.

Пока не сообщается, что стало причиной такой крупной аварии. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.