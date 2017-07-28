Председатель партии Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за два дня появился на публике. Лидер КНДР 27 июля возложил венок к могиле воинов, погибших во время Корейской войны. Об этом сообщил телеканал NHK.

Фотографии Ким Чен Ына разместила «Нодон синмун» в пятницу.

Во время памятной церемонии северо-корейский лидер выразил уверенность, что «молодое поколение унаследует дух защиты родины».

СМИ предположили, что Кин Чен Ын не появлялся два дня на публике из-за подготовки новых ракетных запусков, на которой он лично присутствовал.

Ранее американские и японские эксперты заявляли, что КНДР в ближайшее время совершит новое испытание баллистической ракеты. Специалисты сходились во мнении, что пуск состоится 27 июля, в день годовщины окончания Корейской войны.

Однако этого не произошло. СМИ считают, что причиной стали неполадки на раннем этапе подготовки пуска.

Ранее Северная Корея уже провела несколько ракетных запусков. 4 июля Пхеньян заявил об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». В связи с ракетными испытаниями США приняли закон о введении новых санкций против КНДР.

Корейская война — вооруженный конфликт 1950–1953 годов, после которого Корейский полуостров был окончательно поделен на КНДР и Южную Корею.