Гроза вызвала аварию, которая оставила без света более 7 тыс. человек в Рязанской области.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

«С вечера 27 июля по настоящее время в результате неблагоприятных погодных условий (грозы)... без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Рязанской области - около 7,1 тыс. человек», — цитирует сообщение ТАСС.

В центре добавили, что сейчас над ликвидацией последствий аварии работают 40 человек в составе 16 бригад.