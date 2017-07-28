Спасатели вытащили из Москвы-реки голого и предположительно нетрезвого мужчину, сообщили в МЧС столицы.

Как утверждает сам мужчина, в реке он оказался после того, как его сбросили с моста во время драки.

Инцидент произошел рано утром в пятницу. Сотрудникам поисково-спасательной станции «Крымский мост» поступило сообщение от охраны парка Горького, что в районе Андреевского моста в реке находится мужчина.

В 5:12 мск спасатели вытащили из реки голого и нетрезвого гражданина Киргизии.

«Пострадавший был доставлен на спасательную станцию, где был осмотрел врачом, от госпитализации мужчина отказался и был передан сотрудникам МВД района Якиманка», — говорится в сообщении пресс-службы.