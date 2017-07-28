Возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами обсуждают депутаты фракции «Единой России» в Госдуме.

Об этом заявил первый замруководителя фракции единороссов по законопроектной работе Андрей Исаев.

«На мой взгляд, эти проблемы в первую очередь касаются бюджетной сферы, где работающие пенсионеры получают не такую высокую зарплату и где их реально некем заменить», – цитирует его ТАСС.

Он привел в пример санитарок в больницах и персонал учреждений культуры.

Исаев добавил, что отмена индексаций для работающих пенсионеров была продиктована тяжелой экономической ситуацией.