В болгарском городе Бургас загорелся автобус, в котором находились 10 россиян. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Уточняется, что туристы направлялись в аэропорт города. Сигнал о возгорании поступил в 7.20 по местному времени. Отмечается, что пассажиры автобуса не пострадали, на данный момент решается вопрос об организации трансфера.

По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность автобуса.