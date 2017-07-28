На едином портале госуслуг появится личный кабинет для пользователей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении функций личного кабинета государственных услуг. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«На базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» создана подсистема единого личного кабинета для обеспечения доступа заявителей к информации о текущем статусе предоставления государственных и муниципальных услуг», – говорится в постановлении,
Помимо этого, граждане смогут проверить историю рассмотрения своих вопросов и сохранять результаты полученных госуслуг и электронных документов.
Документ направлен на развитие предоставление государственных услуг в электронном виде и упрощение процедур получения справок и документов.