Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении функций личного кабинета государственных услуг. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«На базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» создана подсистема единого личного кабинета для обеспечения доступа заявителей к информации о текущем статусе предоставления государственных и муниципальных услуг», – говорится в постановлении,

Помимо этого, граждане смогут проверить историю рассмотрения своих вопросов и сохранять результаты полученных госуслуг и электронных документов.

Документ направлен на развитие предоставление государственных услуг в электронном виде и упрощение процедур получения справок и документов.