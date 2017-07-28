В Иерусалиме мусульманам установили возрастные ограничения для прохода на Храмовую гору, где находится комплекс мечетей Аль-Акса. Об этом сообщает Второй канал местного телевидения.

Уточняется, что полиция не пускает мужчин младше 50 лет, на женщин данное ограничение не распространяется. Также усилено присутствие сотрудников правоохранительных органов в городе в связи в наличием информации о планах «экстремистских элементов насильственным образом нарушить общественный порядок». В некоторых районах движение транспорта перекрыто. Отмечается, что в этот день десятки тысяч верующих из числа палестинцев и израильских арабов приходят в мечети на пятничные молитвы.

27 июля на Храмовой горе произошли столкновения верующих с сотрудниками полиции, позже беспорядки распространились на другие районы Старого города. Как сообщают местные врачи, в ходе инцидента пострадали по меньшей мере 120 человек. По данным агентства «РИА Новости», беспорядки начались, когда в полицейских из толпы верующих полетели камни. Полицейским пришлось применить гранаты со слезоточивым газом.