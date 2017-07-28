Бесплатные стоянки для такси появились на семи центральных улицах столицы.

Информация об этом размещена на официальном портале московского мэра и правительства.

«В 2017 году на семи улицах в центре Москвы организовали бесплатные стоянки для такси. Они появились на улицах 1905 года, Пятницкой, Казакова, Большая Спасская, Большая Дорогомиловская, Олимпийском проспекте и Цветном бульваре», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Также бесплатно припарковаться таксисты могут возле станций Московского центрального кольца Балтийская, Лихоборы и Локомотив.

В мэрии добавили, что новые стоянки были организованы в ответ на обращение представителей таксомоторного сообщества.