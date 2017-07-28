Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял отставку министра обороны страны Томоми Инады. Об этом Инада заявила на пресс-конференции в пятницу.

Глава Минобороны решила уйти в отставку после скандала из-за обнародования отчетов о деятельности Сил самообороны Японии в Южном Судане. Как выяснилось, министерство пыталось скрыть само существование данных отчетов. Документы считались конфиденциальными, так как демонстрировали уровень опасности, с которым сталкивается японская миссия миротворцев.

«В этой связи я несу ответственность как министр обороны и приняла решение подать в отставку. Прошение я сегодня подала премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Оно было принято», — заявила Инада.

При этом она отметила, что не знала о существовании данных документов и не собиралась их скрывать. Однако руководство Минобороны свидетельствует, что министр получала доклады по данному вопросу.

В прошлом году японская оппозиция после крупных столкновений в Южном Судане потребовала предоставить отчеты о деятельности миротворческой миссии Японии в стране. Однако в минобороны заявили, что документы были уничтожены. Позже отчеты все-таки были обнаружены, но их не придали оглашению, так как это противоречило бы прошлым заявлениям.