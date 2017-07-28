Коллекторы начнут использовать интеллектуальных роботов-взыскателей с целью обойти закон по ограничению частоты взаимодействия с должниками. Об этом сообщает «Коммерсант».

Известно, что роботы будут проводить стандартные переговоры, то есть звонить должнику, информировать о просрочке, брать с него обещание о платеже и проконтролировать сроки внесения денежных средств. По мнению авторов идеи, такие «интеллектуальные агенты для взыскания просроченной задолженности» в работе оказываются гораздо эффективней, чем сотрудники с небольшим стажем, да и человек вообще – роботу не нужны выходные, больничный и отдых, а его услуги обходятся дешевле, чем минута работы обычного сотрудника. Еще одним важным плюсом для коллекторских фирм является обход закона – согласно требованию, должникам можно звонить не чаще двух раз в неделю. Предполагается, что робот будет квалифицирован как автоинформатор, а значит будет делать это до четырёх раз в неделю.

«Автоматизированным системам предоставлено большее количество контактов, поскольку они не могут оказать психологического давления на должника»,— объяснил партнер юридической компании «Юрпартнеръ» Александр Федоров.

На данном этапе автоматический помощник пока «не знает» всех слов. Однако, если в процессе разговора такая ситуация повторяется дважды, то должнику сообщают, что с ним свяжутся позже.

Сегодня интеллектуальный агент «работает» в дочернем коллекторском агентстве Сбербанка «Активбизнесколлекшн», где заявили, что эффективность робота на 18% выше, чем у сотрудника-новобранца. В МФО «Домашние деньги» данный показатель оценили в 25-35%. По данным газеты, проектом заинтересовались «Секвойя Кредит Консолидейшн», ВТБ, Альфа-банк и «Русский стандарт».