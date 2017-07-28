Около 10 тыс. туристов эвакуируют с островов Окракок и Гаттерас у атлантического берега американского штата Северная Каролина после аварийного отключения электроэнергии. Об инциденте сообщило агентство Associated Press.

Перебой в подаче электроэнергии был вызван повреждением кабеля во время строительных работ на мосту, который соединяет острова с материковой частью штата.

Эвакуация гостей Окракока и Гаттераса является обязательной, на островах смогут остаться только лица с постоянным местом жительства. Власти планируют завершить эвакуацию к полудню пятницы.