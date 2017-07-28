Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал внукам бывших японских жителей Южных Курил приложить все усилия для разрешения проблемы принадлежности островов. О своем намерении он заявил в ходе встречи с семьями учеников средних школ префектуры Хоккайдо.

«Я хотел бы приложить все усилия для того, чтобы решить проблему принадлежности четырех островов и заключения мирного договора», — сообщил Синдзо Абэ. Его цитирует агентство Kyodo.

Он также заявил, что будет работать над тем, чтобы бывшие жители Южных Курил могли в более удобном формате посещать эти территории.

7 июля президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи в Гамбурге условились организовать чартерный авиарейс на Южные Курилы для бывших жителей этих островов в сентябре текущего года. Ранее этот рейс не смог вылететь из аэропорта Накасибэцу на острове Хоккайдо из-за плохой погоды.