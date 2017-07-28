Не менее семи человек погибли в ходе беспорядков и акций протеста в Венесуэле. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики в своем аккаунте в Twitter.

Два дня назад оппозиция Венесуэлы созвала забастовку, которая переросла в масштабные акции протеста. Генпрокуратура сообщила, что люди погибли в штатах Ансоатеги, Лара, Мерида, Карабобо и в столице Венесуэлы. Отмечается, что среди жертв двое несовершеннолетних.

Помимо этого, правоохранительные органы проводят расследование ранения журналиста в Каракасе.

Оппозиция Венесуэлы начала двухдневную забастовку в среду, требуя отмены выборов в Конституционную ассамблею. Вице-спикер оппозиционного парламента Фредди Гевара заявил, что к акциям протеста присоединились не менее 90% жителей республики. Однако президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что широкой поддержки населения забастовка не нашла.

С апреля в Венесуэле проходят массовые акции протеста оппозиционных сил и беспорядки в связи с несогласием о созыве учредительного собрания. По последним данным, в ходе митингов погибло не менее 90 человек.